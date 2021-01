Mercato : « L’OM n’a pas les moyens d’acheter mes joueurs »

ces dernière jours les noms des deux montpelliérains Gaëtan Laborde et Andy Delort ont circulé du côté de Marseille. Le président du MHSC Laurent Nicollin a évoqué la situation de ces deux joueurs.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a évoqué récemment la rumeur d’un intéret de l’OM pour Gaëtan Laborde. Le technicien portugais estimait ainsi que ce dernier était trop cher pour le club marseillais. Sur les ondes de RMC Sport, le président de Montpellier Laurent Nicollin est allé dans le même sens en expliquant que le club marseillais n’avait pas les moyens de s’offrir un de ses joueurs…



On sait très bien en football que tout joueur peut partir du jour au lendemain

🗣💬 « Je ne suis pas Madame Irma. Pour l’instant, je n’ai eu aucune proposition de personne. » Laurent Nicollin, président de Montpellier, ne garantit pas que Laborde et Delort resteront lors du mercato hivernal mais assure qu’il n’a jusqu’ici reçu aucune offre concrète. pic.twitter.com/2TwRaO3bpB — Top of the Foot (@topofthefoot) January 7, 2021

» Tout peut être regardé, étudié. On sait très bien en football que tout joueur peut partir du jour au lendemain. A l’heure actuelle, je n’ai aucune proposition. Et connaissant mes joueurs, ils sont bien là. Après, un joueur peut être bien là un jour et ailleurs le lendemain, on ne se fait pas non plus d’illusion là dessus (…) L’OM? Je pense que Marseille n’a pas les moyens d’acheter mes joueurs, donc on passera sur d’autres clubs » Laurent Nicollin – Source RMC Sport (06/01/2021)