Mercato : « L’OM ne peut pas mettre 12M€ sur un joueur, c’est du fantasme… »

Extrait de notre émission estivale « L’apéro Mercato » de ce jeudi 30 juin 2020 avec le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti et Mourad Aerts (journaliste FCM). Ils évoquent ensembles les dernières rumeurs du mercato olympien et notamment celle concernant l’attaquant italien Gianluca Scamacca (21 ans).

A en croire les récentes informations en provenance d’Italie, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca. D’après TuttoMercatWeb, le club marseillais aurait même déjà fait une offre de 12M€ pour s’attacher les services de ce dernier. Une information qui paraît hautement improbable pour le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti : (A voir en vidéo ci-dessus)

12 Millions d’euros, c’est juste pas possible !

« Ce qu’on connait aujourd’hui c’est quoi ? C’est la situation économique de l’Olympique de Marseille ! J’ai discuté avec André Villas-Boas la semaine dernière, et il me disait qu’en fait ils n’avaient pas d’argent. On a vu quoi jusqu’à présent ? Gueye qui arrive libre donc gratuitement et Balerdi qui arrive en prêt avec une option d’achat qui n’est pas obligatoire. Donc voir l’OM mettre douze millions d’euros sur un joueur ça relève tout simplement du fantasme, c’est juste pas possible. Peut-être que c’est un joueur qu’ils suivent, mais en tout cas ce n’est pas un joueur qui peut débarquer au tarif qui est annoncé aujourd’hui. » Fabrice Lamperti (La Provence) – Source : Football Club de Marseille