Mercato: L’OM négocie toujours pour Coutinho ?

Cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille, la rumeur Coutinho s’est un peu calmée ces derniers jours. Pourtant, il y aurait toujours des contacts entre l’OM et la star brésilienne malgré son salaire astronomique…

Considérée comme une rumeur farfelue, son nom a tout de même été cité à plusieurs reprises et relayé notamment par Mundo Deportivo et As en Espagne. Alors que le Milan serait chaud à l’idée de le faire signer, l‘Olympique de Marseille serait bien sur le coup. A en croire les informations de Rudy Galetti, journaliste pour SportItalia, il y aurait des réels contacts entre Coutinho et les dirigeants marseillais. Si les négociations étaient à l’arrêts ces dernières semaines, à cause du salaire astronomique du joueur (17,5 M€ par an net), elles auraient repris, avec un nouvel acteur…

Puma aide l’OM pour Coutinho ?

A LIRE : OM Mercato: Longoria répond à la rumeur Ribéry

D’après le journaliste italien, Puma, équipementier de l’OM, aiderait le club olympien à boucler cette opération. Pour rappel, il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2023. Sa valeur marchande a chuté ces dernières années, passant de 100M€ en décembre 2018 à 30M€ en juin 2021.

🚨📞 Contacts between #OM and #Coutinho continue, despite rumors a few weeks ago of a cooling of relations due to the 🇧🇷’s high salary. The technical sponsor (#Puma) could help in the success of the operation. Evolving situation. 🔥🐓⚽️ #Transfers #Calciomercato #Ligue1 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 8, 2021

Coutinho, un joueur d’éclats — Frenek

Invité dans notre émission, Frenek, spécialiste du FC Barcelone, nous explique la descente aux enfers de Philippe Coutinho.

« Pour moi, Coutinho est un joueur d’éclats. Quand il arrive au Barça en hiver 2018, il fait six premiers mois qui sont vraiment très encourageants et la saison suivante, à part sa lucarne face à Manchester United, c’était zéro. Au Bayern, lors de son prêt, il fait deux premiers mois qui sont encourageants et après il disparaît des radars. Et là, au Barça, Ronald Koeman lui faisait confiance en début de saison. Il le met dans son 4-2-3-1, en numéro 10, où il fait vraiment deux très bons matchs. Puis ça a commencé à descendre, à être beaucoup moins régulier ou à être moins bon tout simplement. C’est un bon joueur, un peu comme Umtiti. Il peut sortir de gros matchs mais il peut aussi passer complétement à côté. Quand il passe à côté, c’est tout de suite un gros problème. » Frenek – Source: Football Club de Marseille (14/06/2021)