Mercato : L’OM fait une offre et se fait recaler par un club de Ligue 1?

Toujours en quête d’un latéral droit pour remplacer Bouna Sarr, l’OM aurait proposé 10 millions d’euros, refusés par Lorient pour Houboulang Mendes.

Avec l’échec du dossier Maelhe, l’Olympique de Marseille se serait penché sur Djbril Sidibé et Kenny Lala. Ouest France nous informe cependant que la direction marseillaise a songé à un autre joueur évoluant en Ligue 1.

Dans l’obligation de recruter en France pour le joker, l’OM aurait proposé 10 millions d’euros à Lorient afin de faire signer le latéral droit, Houboulang Mendes. Le club breton a refusé cette offre, voulant conserver leur joueur. En conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas a clairement émis l’hypothèse de ne recruter personne à ce poste.

Yuto peut jouer à droite — AVB

« On ne va pas se précipiter sur le prochain choix. Moi et Pablo on a plusieurs discussions pour connaître le meilleur chemin pour la suite. Peut-être que c’est de ne rien faire et prendre le risque et aller jusqu’en janvier. Yuto peut jouer à droite. On cherche aussi des solutions dans différents systèmes. Ce sont des choses à évaluer on ne va pas se précipiter. On est content du mercato qu’on a fait »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (07/10/20)