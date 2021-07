Mercato : L’OM passe la seconde pour Boga et Almada !

Cité depuis de nombreuses semaines du côté de l’Olympique de Marseille, Jérémie Boga et Thiago Almada intéresseraient toujours au plus haut point le club selon les informations du journal L’Équipe…

En pleine refonte de l’effectif pour la saison prochaine, Pablo Longoria ne cesse d’activer des pistes sur toutes les lignes. Après avoir signé William Saliba et Luan Peres, en plus de l’arrivée définitive de Leonardo Balerdi, le président de l’Olympique de Marseille s’active désormais sur le secteur offensif. Outre les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson et Cengiz Under, Longoria essaie de rallier deux autres joueurs selon le journal L’Équipe.

l’om aurait accéléré pour Boga et Almada

En effet selon les informations de L’Équipe dans son édition du jour, l’Olympique de Marseille aurait formulé deux propositions de contrat « généreuses » à l’égard de Jérémie Boga et Thiago Almada. En ce qui concerne les joueurs, les deux ne refuseraient pas une aventure à l’OM. Boga pour revenir à Marseille, Almada pour découvrir l’Europe. Toutefois ces arrivées ne pourront se concrétiser que si un dégraissage est réalisé en interne. Les noms de Bouba Kamara, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic circulent notamment.