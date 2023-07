La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a déjà enregistré 2 recrues offensives de poids en Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, qui a été officialisé dans la soirée de lundi. L’arrivée d’Iliman Ndiaye est également dans les tuyaux, l’occasion pour notre équipe et notre invité, le rappeur marseillais Le X, de donner son ressenti sur ce secteur offensif nouvelle version.

Dans l’épisode de DFM d’hier un spectateur s’interrogeait sur la pertinence du retour d’Alexis Sanchez, dont l’avenir est encore flou : « On a plus besoin de Sanchez alors ? Sinon Vitinha et Ndiaye auront des problèmes de temps de jeu », a demandé ce supporter. Jean-Charles de Bono et Benjamin Courmes sont eux plutôt d’accord sur l’importance d’un Alexis Sanchez dans la concurrence en attaque.

Le dispositif de Marcelino devrait amener une rotation

Benjamin évoque le côté meneur que le chilien a pu démontrer tout au long de la saison précédente: « On sait que l’on va jouer en 4-4-2. Si tu arrives à avoir Ndiaye, Sanchez, Aubameyang et Sarr, tu as une attaque de malade ! Ensuite tu joues avec deux attaquants donc Vitinha aura du temps de jeu comme ça va tourner. Je pense que le retour de Sanchez il est aussi très important. Il a un rôle en terme de leadership, d’exemple, de professionnalisme. C’est un mec qui a gagné, qui sait gagner. Si l’année prochain on veut, et je pense qu’on en aura l’opportunité, gagner quelque chose, il faut des joueurs comme ça. »

« La concurrence te tire vers le haut »

J-C de Bono met aussi en avant l’importance d’entretenir une concurrence dans un effectif: « C‘est toujours plus facile d’avoir de grands joueurs de ton côté et d’avoir le choix. Cela peut booster les entrainements, la concurrence et cela te tire vers le haut. C’est mieux que d’être certain d’être titulaire et que personne ne te prenne ta place. Si tu es assuré d’être toujours titulaire que tu te satisfait de faire une saison à 5-10 buts, c’est non. Ce n’est pas ça l’Olympique de Marseille, pour être un grand il faut toujours aller plus haut que celui qui est à côté de toi.«