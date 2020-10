Mercato : L’OM peut oublier Maehle !

L’Olympique de Marseille n’a pas pu recruter Joakim Maehle dans les dernières heures du mercato. Le club marseillais ne pourra visiblement pas retenter sa chance cet hiver.

Tout semblait bouclé pour la venue du latéral droit de Genk lundi dernier. Mais le transfert de Joakim Maehle a finalement capoté au dernier moment lorsque son club a décidé de rompre l’accord initial pour réclamer deux millions d’euros supplémentaires.

Genk ne lâchera pas Maehle cet hiver

Selon les informations du journaliste belge de walfoot, Florian Hoslbeek l’OM peut faire une croix sur l’international danois au mercato d’hiver. « Joakim Maehle ne pourra pas non plus partir lors du mercato hivernal (déclaration du club de Genk) mais seulement en fin de saison », nous a-t-il expliqué via son compte twitter