Mercato : « L’OM ? Pour être honnête des fois j’y pense ! »

Maxime Lopez est l’un des rares joueurs sortis du centre de formation de l’Olympique de Marseille à avoir réussi à jouer un certain nombre de matchs (150) en professionnel à Marseille…

Pilier depuis trois saisons de Sassuolo, le milieu de terrain français attire certaines convoitises dont celle de son ancien coach Rudi Garcia.

Interrogé sur un éventuel retour à Marseille, il n’a pas fermé la porte.

« Revenir, je kifferais »

« L’OM, pour être honnête, des fois, j’y pense, mais je me dis : « Est-ce que c’est une bonne chose ? » Revenir, je kifferais. Mais il ne faut pas revenir pour revenir. Donc voilà, je ne sais pas, je suis un peu mitigé sur l’OM, ça restera mon club de cœur, mais après, voilà… En plus, ils ont pris l’entraîneur espagnol, c’est pas mal non plus. A voir, je ne sais pas. » Maxime Lopez – Source : Media Carré

A lire et à faire tourner.

Merci d’avance. pic.twitter.com/y9V81CnqhV — South Winners 1987 (@Winners1987) July 1, 2023

« Dans une volonté d’apaisement et de retour à la raison, nous avons décidé de publier ce communiqué pour demander aux jeunes Marseillais qui se trouvent emportés par ce déferlement de violence gratuite et totalement inutile de faire preuve de sagesse et de retenue et de cesser immédiatement ces actes de destruction de la ville. (…) En agissant de la sorte, vous salissez la mémoire de ce jeune adolescent et accablez un peu plus sa famille déjà si lourdement affectée. Mais vous divisez également notre ville qui incarne un pluralisme cosmopolite unique qui nous unit tous, de la sphère privée au stade Vélodrome qui prône le respect de la famille marseillaise, de ses valeurs et la tolérance de chacun. Rien ne saurait justifier une telle violence. » Extrait du communiqué des SouthWinners