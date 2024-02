Mercato : L’OM pourrait profiter du grand ménage fait à Manchester United

Ces dernières semaines, le nom de plusieurs joueurs a été cité à l’Olympique de Marseille. Celui d’Anthony Martial revient avec insistance et le grand ménage de cet été à Manchester United pourrait permettre aux Marseillais de se renforcer.

L’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements dernièrement auprès de l’entourage d’Anthony Martial d’après des médias anglais. L’attaquant français est à Manchester United où il ne joue pas et ne devrait pas être conservé d’après les dernières informations d’ESPN. En fin de contrat en juin prochain, il ne devrait pas être reconduit et ferait donc partie de la vague de départ prévue lors du mercato estival.

Cet été, Manchester United prévoirait en effet de se séparer de quelques noms comme l’explique le média ESPN : Varane, Casemiro, Maguire, Eriksen, McTominay, Wan-Bissaka ou encore Lindelof. Potentiellement des affaires à saisir pour l’OM qui a, ces dernières années, tenté de relancer des joueurs en difficulté, notamment à Arsenal. Sir James Ratcliffe vient de racheter des parts du club anglais, à hauteur de 27,7% comme le rappelle RMC dans un article. Son nouveau projet devrait être bâti dès cet été.

Ratcliffe veut revoir Manchester United au sommet

« Il devrait donc toujours s’agir de concourir pour le titre de champion et pour le titre en Ligue des champions, toujours. En ce qui concerne nos attentes en dehors du terrain, c’est juste une question de valeurs, je pense. Et vous savez, Manchester United défend certaines valeurs. Il y a un style de football, il y a un code de valeurs que les gens doivent respecter. Voilà ce que l’on attend, rappelle l’homme d’affaires britannique au média du club[…] Toute équipe qui porte le blason de Manchester United sur son maillot est importante et doit connaître le succès. Les aspects financiers de cet investissement ne m’intéressent pas du tout, car je gagne suffisamment d’argent dans les produits chimiques, le pétrole et le gaz. Il ne s’agit pas d’un investissement financier. C’est parce que j’ai envie de voir Manchester United renouer avec le succès. […] Le club n’a pas connu le succès au cours des onze dernières années, mais il a besoin de revenir là où il devrait être, c’est-à-dire au sommet du football. Je ne veux pas finir par critiquer Chelsea mais ce que je dirais, c’est qu’en ayant racheté d’autres clubs à Lausanne et à Nice, nous avons fait beaucoup de conneries. Nous avons pris des décisions vraiment stupides dans ces deux clubs. »