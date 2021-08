Mercato : L’OM pousse pour envoyer Kamara en Premier League ?

Coincé par la DNCG, Pablo Longoria doit vendre un joueur avant minuit afin de valider le prêt d’Amine Harit et peut être le recrutement d’un attaquant. Alors que Duje Caleta Car a refusé Wolverhampton, c’est Boubacar Kamara qui serait sollicité par la Premier League…

Alors que Newcastle et Wolverhampton poussent pour obtenir Boubacar Kamara, l’OM tenterait de convaincre le joueur. Selon RMC, Newcastle aurait fait une « offre de prêt payant de 2,5 millions d’euros avec une option d’achat de 15 millions d’euros, option levée selon des conditions très faciles à atteindre. Ce qui signifierait aussi qu’une prolongation du joueur en faveur de l’OM serait dans les tuyaux. » L’OM pourrait donc récupérer une totalité de 17,5M€ dans ce deal. Cependant le milieu formé à l’OM ne serait pas emballé par cette option…

Kamara poussé vers la PL pour terminer le mercato ?

En effet, selon le média radio et télé, Kamara n’a pas encore répondu. L’OM aimerait vite débloquer la situation afin de pouvoir terminer son mercato en validant le prêt d’Amine Harit et la recrutement d’une doublure de Milik…

Dans un de nos derniers Débat Foot Marseille, Mourad Aerts espèrait qu’on ne le bradera pas pour qu’il soit vendu bien plus cher l’année suivante.

Kamara peut jouer au milieu de terrain et en défense – Mourad Aerts

« Déjà je pense qu’il y a aussi cette possibilité que tu continues de jouer avec Ünder et que le deuxième milieu de terrain défensif qui est là quand tu as le ballon pour t’aider à la relance continue à faire le latéral droit quand tu es en transition. Donc ça c’est une possibilité qui existe. Ensuite, Pablo Longoria a expliqué qu’il voulait 2 joueurs par poste donc, lui (Kamara), il peut être un joueur au poste de milieu défensif et un joueur au poste de défenseur central. Je ne l’imagine pas pousser Gueye sur le banc puis je ne le souhaite pas non plus parce que Gueye est en train de prendre beaucoup d’ampleur et je pense qu’il joue au rôle qui lui convient le mieux, qui peut faire en sorte qu’il éclate au très haut niveau. J’ai envie de voir ça. Quand tu parlais de cette opération avec Séville. Monchi il veut vendre Koundé pour 80 millions d’euros alors qu’on disait qu’il était pas assez bon pour jouer défenseur central en Ligue 1. À Bordeaux, on disait qu’il était pas assez bon pour jouer en défense centrale donc il est parti en Espagne où en fait on s’est aperçu qu’il jouait au football et maintenant il vaut 80 millions. Et si Kamara va à Séville pour remplacer Koundé et qu’il explose tout en défenseur central et qu’il est revenu 80 millions d’euros, franchement je vais tout casser ! » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (19/08/2021)