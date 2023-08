Mercato : l’OM pousse pour une vente de Touré ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Isaak Touré est revenu cet été à l’Olympique de Marseille après un prêt réussi en seconde partie de saison à Auxerre. Malgré cela le jeune défenseur ne semble pas parti pour disputer beaucoup de matchs…

Il n’a pour l’instant pas disputé la moindre minute de jeu en matchs officiels avec l’OM. Une situation qui a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs soucieux de le récupérer.

RMC nous indique ainsi Clermont, Nantes, Metz, Anderlecht et Burnley regardent le longiligne défenseur. Cependant la piste la plus chaude semble mener à la Bretagne et à Lorient. Les merlus souhaitent obtenir Touré en prêt mais RMC indique que l’OM veut un transfert !

La solution pourrait bien être un échange avec un défenseur de l’effectif lorientais, Bamo Meïté, qui intéresse l’OM dans le cadre d’un transfert également.

Une piste chaude qui a été confirmée à demi-mots par l’entraîneur de Lorient, Régis Le Bris, après l’éclatante victoire de son équipe face au LOSC (4-1).

Je ne peux pas dire que Bamo sera lorientais

« Je ne peux pas dire que Bamo sera lorientais, cette saison, car il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi, a-t-il avouéur, de son entourage. S’il franchit un « step » dans sa carrière, il y aura une autre hiérarchie. Elle sera au moins aussi difficile. C’est la vie des joueurs de haut niveau. Je ne pense pas Bamo soit quelqu’un qui fuit la concurrence. Ce n’est pas l’état d’esprit du garçon. Il a encore un peu de temps pour réfléchir. » Régis Le Bris – Source : L’Équipe