Mercato : L’OM prêt à passer la seconde pour cette priorité de Sampaoli ?

Toujours dans l’objectif de se renforcer en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille continue de scruter les bonnes affaires. Et le nom de Arturo Vidal serait encore d’actualité comme l’affirme le site chilien AS…

Tandis que lors des derniers mercatos les rumeurs autour d’une éventuelle arrivée de Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille sont apparues, il semblerait que le prochain marche des transferts hivernal ne déroge pas à la règle. Et le possible départ de Bouba Kamara dès cet hiver ou l’été prochain ne ferait qu’accentuer cette piste.

Sampaoli toujours intéressé par le profil de Vidal ?

En effet comme l’a annoncé dans son édition du jour le site chilien AS, il semblerait que Jorge Sampaoli n’ait toujours pas tiré un trait sur Arturo Vidal. Toutefois la situation a changé par rapport aux fenêtres de transferts précédentes. En effet le milieu de terrain chilien voit son contrat expirer en juin prochain avec l’Inter Milan. Alors que son salaire annuel de 6,5 millions d’euros est des plus colossaux, les Intéristes verraient d’un bon oeil le fait de se déparer de l’ancien turinois. Toutefois l’OM ne serait pas seul sur le dossier. En effet l’Atletico Mineiro et Boca Juniors pourraient très bien se mêler aux discussions.