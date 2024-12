Mercato : L’OM prêt à relancer ce Brésilien qui plait à De Zerbi ?

L’Olympique de Marseille prépare une nouvelle offre pour le milieu offensif de Fulham, Andreas Pereira, après une première tentative infructueuse cet été. Le club brésilien Palmeiras, qui cherche également à recruter Pereira, fait face à la concurrence de l’OM et d’autres clubs, rendant la négociation compliquée pour l’instant.

Le mercato d’hiver 2025 en France débutera le mercredi 1ᵉʳ janvier 2025 et se clôturera le lundi 3 février 2025 à 23h00 et selon le média brésilien Nossopalestra.com.br l’Olympique de Marseille va relancer son intérêt pour le milieu offensif de Fulham, Andreas Pereira. L’OM aurait déjà proposé 25 millions d’euros à Fulham l’été dernier, mais n’avait reçu aucune réponse. Le milieu offensif de 28 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec une option d’un an supplémentaire avec le club anglais. Il a disputé 17 matches de Premier League cette saison, marquant 2 buts et donnant 2 passes décisives. Coté à 20M€ par le site transfermarkt, son transfert semble élevé pour les finances de l’OM, Pablo Longoria rappelant que la priorité était de trouver des portes de sortie pour des joueurs en manque de temps de jeu (Mbemba, Meité, Harit ?) afin d’alléger la masse salariale

Andreas Pereira de nouveau sollicité par l’OM ?

Na semana da abertura da janela, Palmeiras terá concorrência do Olympique de Marseille por Andreas Pereira 📝 @GFalcade21, @RBullara e @Infos_palestrahttps://t.co/23N1QHszQC — Nosso Palestra (@onossopalestra) December 30, 2024

Le milieu brésilien est une priorité pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, qui l’avait déjà ciblé à son arrivée en juin 2024. Suivi par le coach italien depuis leurs années en Premier League, Andreas Pereira a attiré l’attention de Palmeiras depuis plus de deux semaines, mais le club brésilien propose 22 millions d’euros avec des paiements échelonnés. Toutefois, la concurrence, notamment l’OM, complique cette négociation. Le conseil d’administration de Palmeiras reste confiant, espérant que le rêve d’Andreas de jouer en Coupe du Monde 2026 et de décrocher des titres, ce qui lui échappe à Fulham, l’incitera à revenir au Brésil. Cependant, convaincre Fulham reste un défi, l’entraîneur Marco Silva comptant sur Pereira pour le reste de la saison.