Mercato : L’OM propose un prêt avec OA, mais le montant demandé est trop élevé !

L’Olympique de Marseille tente de se séparer de Jonathan Clauss avant la fin du mercato. Selon l’Equipe, le clib travaille au recrutement d’un latéral droit plus jeune et aurait formulé une offre à Rennes qui a été refusée !

Rennes s’est offert Alidu Seidu (Clermont) cet hiver et peut compter sur Guéla Doué, qui était titulaire lors des trois dernières journées de Championnat et face à l’OM en Coupe de France. Blessé, Assignon a perdu sa place à droite. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil dont l’OM. Selon l’Equipe, « Julien Stéphan lui aurait fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui. Il semblait acquis qu’il quitterait son club formateur cet hiver mais le tarif fixé par Rennes a pour l’instant dissuadé ses courtisans : 10 millions d’euros alors que Galatasaray, par exemple, n’en proposait que 4 avec des bonus. (…) Bournemouth et l’OM – qui proposerait un prêt avec option d’achat – sont toujours intéressés mais pas au tarif exigé par Rennes. » L’entourage du joueur juge aussi le montant demandé par Rennes trop élevé…

Rennes trop gourmand pour Assignon !

En effet, selon Fabrice Hawkins, « l’OM s’active pour un autre latéral. Lorenz Assignon, l’arrière droit de Rennes, est étudié et intéresse énormément. Une autre piste, qui n’a pas filtré, figure sur les tablettes phocéennes, Marseille travaillant comme souvent sur plusieurs pistes. »

Lorenz Assignon et deux autres pistes étudiées ?

L’OM aurait mis Jonathan Clauss sur le marché des transferts ! Le club souhaite se séparer de l’international français qui n’a pas un comportement exemplaire d’après la direction. Selon Foot Mercato, les Marseillais aimerait le voir partir dès cet hiver, mais pour quelle raison? RMC donne ce mardi quelques indications sur cette volonté du board olympien.

🔎 L’OM reproche à Jonathan Clauss un comportement qui ne serait pas toujours à la hauteur du rôle de leader qu’il doit endosser et des revenus qu’il a obtenus. Mais ce coup de pression est aussi lié à l’exaspération du club olympien face à certaines attitudes dans le vestiaire — RMC Sport (@RMCsport) January 30, 2024

« L’OM en veut à Clauss car le club estime que son comportement n’est pas celui d’un leader exemplaire, à la hauteur des revenus qui lui ont été accordés, explique la radio française sur son site internet. Et plus précisément de la hausse salariale que le joueur a reçu en fin de saison dernière. Selon les informations de RMC Sport, il s’agit là d’un des points de crispation dans ce dossier: Marseille a augmenté Clauss l’été dernier, sans lui imposer en contrepartie une prolongation de contrat (Clauss est engagé avec l’OM jusqu’en juin 2025). Les dirigeants marseillais estiment que l’ancien Lensois doit rendre cette marque de confiance sur le terrain, en gardant le niveau de performance et d’implication qu’il avait en début de saison. »