Mercato : L’OM prospecte en Allemagne pour le poste d’attaquant? 3 noms cités !

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un attaquant pour ce mercato estival. France Football nous informe qu’André Villas-Boas prospecte en Allemagne et aurait trois noms en tête.

Avant la victoire face au PSG, l’actualité de l’Olympique de Marseille tournait autour du mercato et plus précisément le poste d’attaquant. Après plusieurs rumeurs menant notamment à M’Baye Niang, Islam Slimani, Luis Suarez, André Villas-Boas pencherait plus vers l’Allemagne.

DEUX JOUEURS DE LEVERKUSEN PISTÉS

Selon les informations de France Football, Yussuf Poulsen du RB Leipzig serait l’une de ses pistes. Le Danois, combatif, rapide et au bon repli défensif serait apprécié par le coach portugais. Le coach allemand ne compterait pas sur l’attaquant et pourrait le laisser filer pour environ 10 millions d’euros.

Deux autres noms sont également cités, Joel Pohjanpalo et Lucas Alario. Les deux joueurs évoluent également en Allemagne, au Bayer Leverkusen. Pour le Finlandais, le club allemand voudrait s’en séparer. France Football le décrit comme un joueur combattif et redoutable dans les airs. L’Argentin quant à lui serait « une bonne affaire » selon le média français.

« Il possède un magnifique pied gauche, une grosse frappe, affiche un sang-froid à toute épreuve face au but et perd rarement ses duels aériens »

Source : France Football

Un prêt envisageable pour Alario?

L’ancien joueur de l’AS Monaco aurait besoin de temps de jeu et aimerait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Bayer Leverkusen souhaiterait 15 millions d’euros pour le buteur mais un prêt serait envisageable. L’OM privilégierait ces trois options à ce poste.