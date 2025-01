Mercato : l’OM récupère un chèque après ce transfert !

Passé par l’OM, le gardien, qui n’a joué que 4 matchs en équipe première, pourrait débuter avec Rennes dès ce samedi contre Marseille. Brice Samba a quitté le RC Lens pour rejoindre le Stade Rennais dans un transfert de 14 millions d’euros, rapportant 300 000 euros à l’OM grâce à la contribution de solidarité.

Brice Samba a officiellement quitté Lens pour rejoindre le Stade Rennais dans un transfert d’un montant de 14 millions d’euros, comme l’a annoncé le club breton. Ce départ du gardien de but, formé à l’OM entre 2013 et 2017, rapporterait selon le site Sportune environ 300 000 euros à l’Olympique de Marseille grâce à la contribution de solidarité, une somme qui pourrait être réinvestie dans le mercato ou les salaires du club phocéen.

0.3M€ pour l’OM pour Samba ?

Bien qu’il n’ait porté le maillot de l’OM qu’à 4 reprises en équipe première, Samba s’est révélé au RC Lens, où il a passé deux saisons et demie, devenant un élément clé de l’équipe. Après avoir exprimé son désir de quitter Lens fin décembre, le portier de 30 ans rejoint donc Rennes, où il pourrait faire ses débuts dès ce samedi face à Marseille en Ligue 1.

Brice Samba s’est confié auprès des médias du club suite à sa signature avec le Stade Rennais : « C’est une satisfaction parce que je désirais rejoindre le Stade Rennais F.C. Je suis soulagé d’être arrivé pour rencontrer mes nouveaux coéquipiers et commencer à m’entraîner. Je rejoins un club fort, stable, reconnu. Le peuple breton est un peuple fier et fort, c’est gratifiant d’arriver à Rennes. J’ai régulièrement joué face au SRFC en étant jeune et je suis venu souvent au Roazhon Park en Ligue 1. J’y ai vécu des matchs très compliqués (sourire) et j’ai hâte de découvrir les supporters. Je veux être un maximum décisif, c’est ce qui m’a emmené en Équipe de France et j’espère continuer sur cette lancée. C’est aussi un grand plaisir de retrouver Seko, on s’est beaucoup appelé récemment. J’ai évidemment hâte de renouer notre lien, ça a fait notre force auparavant et pouvoir répéter ce qu’on a pu faire ce serait extraordinaire. »