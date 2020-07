Mercato : L’OM s’active sur un milieu de terrain de Ligue 1 à 0€?

Son nom revient dans l’actualité OM : Adrien Thomasson… Le joueur du Racing Club de Strasbourg sera libre dans un an et ne compte pas prolonger. L’Olympique de Marseille serait sur le coup pour recruter le joueur de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille a officialisé cette semaine la venue de Pape Gueye, jeune milieu de terrain prometteur en provenance du Havre. Le joueur est venu libre mais rien n’est encore fait avec Watford qui pourrait toujours réclamé quelques millions d’euros.

Thomasson ne veut pas prolonger avec Strasbourg…

Ce vendredi soir, le 10 sport nous informe que l’OM veut remettre ça : recruter un joueur libre. Cependant, le club devra attendre une saison supplémentaire pour boucler sa venue. En effet, Adrien Thomasson, joueur du RC Strasbourg n’a plus qu’un an de contrat. Le milieu de terrain ne souhaiterait pas prolonger et l’OM commencerait déjà à lui faire la cour.

A LIRE AUSSI : Vente OM : L’actionnaire majoritaire du SCT s’est senti « piégé » par Boudjellal !

Thomasson serait sur les tablettes de l’OM depuis plusieurs mois. André Villas-Boas apprécierait son profil et cette venue était totalement validée par Andoni Zubizarreta lorsqu’il était directeur sportif du club…