Mercato : L’OM se fait doubler par la Lazio pour ce jeune talent ?

Alors que l’OM semble actif depuis plusieurs semaine sur le dossier du milieu de terrain Reda Belahyane, c’est un club italien qui semble bien avancé pour conclure ce dossier mercato.

La Lazio est en pourparlers actifs avec l’Hellas Vérone pour tenter de boucler le transfert de Reda Belahyane, le milieu de terrain marocain de 20 ans. Selon plusieurs sources italiennes, les discussions entre les deux clubs sont en cours afin de s’entendre sur le montant du transfert, bien que les détails précis restent encore à clarifier. La Lazio, consciente de la concurrence croissante sur le dossier, cherche à anticiper les intérêts d’autres clubs qui surveillent de près l’évolution de la situation de Belahyane, notamment l’Olympique de Marseille.

Le journaliste Fabrizio Romano a expliqué : « La Lazio serait en pourparlers actifs avec Vérone pour recruter le milieu de terrain marocain Reda Belahyane. Des négociations sont en cours entre les deux clubs pour s’entendre sur le montant du transfert, les discussions se poursuivent. La Lazio tente d’anticiper d’autres clubs intéressés par Belahyane. »

