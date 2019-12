Mercato : L’OM se positionne pour un successeur de Mandanda?

Avec un gardien âgé de 34 ans, l’Olympique de Marseille commencerait à réfléchir à l’avenir… Jonas Omlin, gardien de 25 ans serait ciblé.

L’OM a presque eu une recrue de plus après la transformation de Steve Mandanda. L’international français est revenu avec de toutes nouvelles intentions en début de saison et est l’un des artisans des bonnes performances marseillaises. Actuellement second, l’OM doit beaucoup à son Capitaine.

Omlin toujours dans le viseur?

Mais Mandanda, qui est maintenant âgé de 34 ans va peut-être devoir céder sa place à un gardien plus jeune lors des saisons à venir. Selon Telebasel, une télévision suisse, Jonas Omlin le gardien du FC Bâle serait dans le viseur de l’OM. A 25 ans, il fait les beaux jours de son club et aurait quelques courtisans…

Outre l’OM, c’est Arsenal et Schalke 04 qui seraient venus aux infos pour le portier d’1M90. La concurrence devrait donc être rude pour les dirigeants marseillais. D’autant plus qu’il a déjà été cité parmi les joueurs pisté par l’OM en mai dernier et que les négociations n’ont pas abouti.