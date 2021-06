Mercato: L’OM a commencé les négociations avec le Sporting pour le plan B du dossier Lirola ?

Le poste de défenseur droit devrait être une priorité pour les dirigeants de l’OM. Après de départ de Sakai et celui de Pol Lirola, ce secteur de jeu se retrouve déserté. Si le club marseillais espère convaincre la Fiorentina de laisser partir l’Espagnol, il élargie son champ de possibilité, en multipliant les pistes.

D’après les informations de l’Equipe, l’Olympique de Marseille serait sur tous les fronts, concernant le poste de latéral droit. La piste menant à Fabien Centonze a bien été étudié en interne, mais un autre joueur serait aussi dans le viseur. Il s’agit de Valentin Rosier, prêté au Besiktas cette saison par son club, le Sporting Portugal. Une information que confirme Ekrem Konur, journaliste turc.

Il a excellé dans le championnat turc

A LIRE : Mercato OM : Des détails « plus complexes » sur l’opération Gerson menée par Longoria !

Auteur d’une saison plus que convaincante, il pourrait ne pas rester avec le Besiktas. Avec le club stambouliote, il a remporté le titre de Super Ligue, et s’est donc qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Auteur de 7 passes décisives et de 3 buts, Valentin Rosier s’est fait connaître du côté de Dijon.