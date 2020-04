Mercato : L’OM se retire des négociations pour cette péptite du PSG ?

Faute de disposer de gros moyens pour renforcer l’équipe pro, l’OM pourrait tenter de s’offrir des jeunes talents avec l’espoir de les faire progresser. Une pépite du PSG était suivie mais la direction aurait abandonné la piste…

Avec son effectif pléthorique, le PSG a du mal à conserver une place pour les bons éléments de son centre de formation. Le jeune Kays Ruiz-Atil est très convoité et pourrait quitter Paris cet été. L’OM était annoncé à l’affût pour tenter de le récupérer. En effet, l’Equipe expliquait en janvier dernier que le milieu offensif franco-marocain de 17 ans était suivi par Chelsea et Dortmund et que « l’OM aurait également un œil attentif sur sa situation. »

L’OM écarte l’option Kays Ruiz-Atil ?

Selon RMC, le PSG serait résigné à laisser partir Kays Ruiz-Atil, en cas d’offre satisfaisante. Le jeune joueur aurait décliné l’offre de prolongation de son contrat qui se termine en 2021. Le média précise que l’OM ne serait plus en course : » un temps en discussions avec son entourage, Dortmund et Marseille se sont récemment retirés des négociations. » La conjoncture actuelle avec le blocage des championnat et le report du mercato ne facilite pas les choses…