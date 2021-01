Mercato : L’OM s’intéresse à un champion du monde 2018 ?

Pablo Longoria semble très actif en Italie pour tenter de dénicher un attaquant et un latéral polyvalent. Pour autant, le directeur sportif de l’OM serait prêt à explorer une autre piste en Ligue 1 du côté de l’AS Monaco…

Selon Foot Mercato, l’OM s’intéresserait à Djibril Sidibé. Même si le latéral ne serait pas la priorité de Pablo Longoria, il pourrait être un plan B. Monaco demanderait un montant estimé à entre 5M€ et 7M€ pour laisser filer un joueur en mal de temps de jeu. De son côté, l’ancien lillois aimerait changer d’air dès cet hiver. Newcastle serait également sur les rangs pour récupérer le champion du monde 2018 en perte de vitesse. Sidibé n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain, le joueur de 28 ans a joué 10 matches cette saison (pour un total de 505 minutes). Le profil de Sidibé peut-il vraiment correspondre aux attentes de l’OM ? Le joueur dispose d’un gros salaire et a bien du mal à retrouver son niveau…

Le chiffre : 15

C’est le montant en millions d’euros déboursé par l’AS Monaco en 2016 pour faire signer Sidibé en provenance du LOSC.