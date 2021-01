Mercato : L’OM songe bel et bien à remplacer Villas-Boas mais…

L’Olympique de Marseille serait bien à la recherche d’un remplaçant pour André Villas-Boas. Si Ernesto Valverde ne serait pas intéressé, le club continue de chercher… Mais pour la saison prochaine !

L’OM ne devrait pas se séparer d’André Villas-Boas dès cet hiver mais patienterait la fin de son contrat, en juin prochain. Movistar affirmait de son côté qu’Ernesto Valverde était la piste principale pour remplacer le coach portugais. Marca nous informe ce dimanche que l’ancien coach du FC Barcelone n’est pas vraiment intéressé par le projet de l’Olympique de Marseille.

Téléfoot via le journaliste italien Simone Rovera explique que l’OM songe effectivement à remplacer Villas-Boas mais pas pour cet hiver. Cela concernerait la saison prochaine en cas de non-prolongation du Portugais.

Info @telefoot_chaine

Pour l’instant que des rumeurs espagnols sur l’avenir de AVB et l’arrivée de Valverde.

Si l’OM va commencer à étudier certaines pistes pour le banc de touche c’est plutôt pour la saison prochaine en cas de non prolongation de AVB et pas pour maintenant.

— Simone Rovera (@SimoneRovera) January 24, 2021