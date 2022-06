Mercato : L’OM sur le point de signer sa première recrue ?

Comme révélé par Football Club de Marseille, Axel Witsel est une cible prioritaire de l’Olympique de Marseille. L’international Belge pourrait même être la première recrue du club marseillais. Les négociations se sont accélérées ces derniers jours.

Nous vous révélions en exclusivité l’intérêt de l’OM pour Axel Witsel il y a plus de 15 jours. Les discussions avec l’international Belges se sont intensifiées ces derniers jours. L’ancien joueur de Dortmund suivi par d’autres clubs mais a fait de Marseille sa priorité.

Selon le journaliste Nicolo Schira, la signature serait même très proche de Witsel à l’OM devrait même se faire rapidement. On parle d’un contrat de 2 ans plus une en option.

A lire aussi : Mercato OM : Retard de la DNCG? JAVIER RIBALTA débarque? ça s’accélère pour WITSEL… NICO, RIQUI PUIG, MBEMBA,, BAZOER !

A lire : Mercato OM : Witsel confirme !

Witsel vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit

« Tout le monde connait Axel Witsel, c’est un joueur très important à la récupération. Que tu sois bloc bas, bloc médiant ou bloc haut, avec son expérience il sait où se placer. C’est quelqu’un qui après récupération ne conserve pas la balle, il va directement jouer latéralement ou vers l’avant. S’il sent que l’équipe est sous pression, il peut physiquement faire tourner ou conserver la balle. Il peut aussi s’aligner comme 4e défenseur central dans une défense à 3. On est sur un élément d’expérience, il vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit, « ce n’est pas comme Eden Hasard qui va reprendre 22kg à chaque trêve ». Witsel s’entraine tout le temps, il est tout le temps au top, il faut voir la façon dont il a récupéré à son âge de sa rupture au tendon d’Achille. Cela montre aussi que son corps est en parfaite santé. Il ne faut pas attendre de lui des statistiques, buts et passes décisives ce n’est pas son truc, il se projette un peu mais pas énormément, sur la transition lors d’une récupération haute, mais ce n’est pas un joueur qui va venir dans la surface adverse après une longue possession mettre sa tête. C’est un bon élément d’expérience pour l’OM en tout cas… » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/06/2022)