Mercato : L’OM tente de placer Sanson en Bundesliga dès cet hiver ?

Le mercato hivernal de l’OM s’annonce peu actif sauf si un départ se concrétise. Et selon Sky Allemagne, Morgan Sanson pourrait quitter le club marseillais…

Poussé vers la sortie l’été dernier, l’OM n’avait pas obtenu l’offre attendue d’environ 30M€ l’été dernier pour Morgan Sanson. Le milieu de terrain sortait d’une saison médiocre et s’est relancé sous les ordres de Villas-Boas. Selon Sky Allemagne, le joueur a été proposé par les dirigeants marseillais au Hertha Berlin. Le joueur sous contrat jusqu’en 2022 possède une des plus belles côtes de l’effectif olympien…

Je n’ai aucun intérêt que mon équipe change– AVB

Pourtant l’entraîneur portugais ne voyait pas d’un bon oeil, le départ de l’un de ses joueurs au mercato hivernal…

A lire aussi :Mercato Ex OM : Ça se confirme pour la future destination d’Ayew !

« Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à Andoni qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. Le mercato d’hiver est plus cher que celui d’été, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 19 décembre