Alors que Dario Benedetto s’apprête à quitter l’OM dans les prochains jours, Pablo Longoria s’activerait pour lui trouver son remplaçant. Le président olympien aurait jeté son dévolu sur Alexander Sorloth, qui serait sur le point de rejoindre Marseille.

Le mercato de l’OM s’accélère. Alors que les négociations entre l’OM et la Fiorentina seraient en bonne voie pour Pol Lirola, le club phocéen s’activerait également à trouver un attaquant. L’objectif : trouver le successeur de Dario Benedetto qui s’apprête à rallier l’Espagne. Ces derniers jours, Pablo Longoria multiplie les pistes. Après avoir sondé les profils de Giovanni Simeone, Cyle Larin ou encore Willian José, le président olympien semble avoir jeté son dévolu sur Alexander Sorloth.

En effet, Foot Mercato révélait la semaine dernière que des premiers contacts avaient été noués entre l’attaquant norvégien. Toujours selon le média, Leipzig serait ouvert à un départ de son attaquant. D’après leurs informations, l’OM souhaiterait un prêt avec option d’achat pour récupérer Alexander Sorloth la saison prochaine. En cas de venue, il deviendrait la doublure d’Arkadiusz Milik.

Sorloth sur le point de rejoindre l’OM en prêt ?

Mais aujourd’hui, la presse turque nous apporte des informations supplémentaires sur le dossier Alexander Sorloth. À en croire les informations révélées par Sabah et relayées par les différents médias turcs, l’attaquant norvégien serait sur le point de devenir un nouveau joueur de l’OM. Selon eux, l’attaquant norvégien arrive bel et bien pour remplacer Dario Benedetto, en partance du côté du Betis Séville. Malgré la concurrence et l’intérêt de nombreux clubs turcs dont Fenerbahçe, Alexander Sorloth devrait donc rallier l’OM dans les prochains jours. En ce qui concerne l’opération, il s’agirait d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Toutefois, aucun montant n’a été indiqué par le média turc. Reste à savoir si des détails supplémentaires arriveront dans les prochains jours. S’il parvient à finaliser le dossier, Pablo Longoria pourra se réjouir d’avoir trouvé le successeur de Dario Benedetto.

Alexander Sörloth, Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya’ya gidiyor. Fransız ekip, Sörloth’u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak. 📰 Sabah pic.twitter.com/jNKB0k7ZYM — mackolik (@mackolik) August 18, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Si le dossier Pol Lirola est prioritaire, Alexander Sorloth pourrait être l’attaquant tant recherché.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)