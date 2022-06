Mercato : L’OM va récupérer un joueur du FC Barcelone? Riqui Puig? Pjanic?

Selon le journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone devrait vendre un joueur à l’Olympique de Marseille ! Aucun nom n’a encore filtré mais les supporters rêvent de Riqui Puig !

L’OM est prêt à refaire une Konrad De la Fuente avec le FC Barcelone? C’est en tout cas ce que croit savoir Gerard Romero, journaliste espagnol… Il y aurait un « fort pourcentage de chance » qu’un deal soit bouclé entre les deux clubs pour l’arrivée d’un joueur !

Dernièrement, des rumeurs sortaient dans les médias évoquant un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Miralem Pjanic. De retour de son prêt à Besiktas, le Bosnien ne devrait pas être conservé par le club catalan… En attendant, les supporters marseillais rêvent de la venue de Riqui Puig !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a déjà plusieurs accords avec des joueurs?

Le milieu de terrain espagnol n’a pas eu beaucoup de temps de jeu après l’incroyable éclosion de Pedri et Gavi… Pourtant, il avait montré de belles choses sous les ordres de Ronald Koeman et possède un fort potentiel. Du temps de jeu à l’OM et en Ligue des Champions pourrait lui permettre de montrer son talent !