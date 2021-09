L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato ambitieux cet été. Pourtant, Jorge Sampaoli n’a pas eu la doublure en pointe qu’il espérait. Le club olympien pourrait revenir à la charge pour cet attaquant ciblé…

En l’absence de Milik blessé, c’est Bamba Dieng qui fait l’intérim en pointe, et de très bonne manière. A la fin du mercato estival, Jorge Sampaoli souhaitait pourtant recruter un attaquant. Le nom de Hwang était revenu avec insistance, une offre de 6 millions d’euros a même été transmise aux Girondins de Bordeaux, d’après les informations de l’Equipe. Une proposition rejetée par l’écurie française, qui réclamait le double, soit 12 millions d’euros. Le profil du buteur coréen plait particulièrement au coach de l’OM, ainsi les dirigeants marseillais pourraient revenir à la charge dès cet hiver…

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)

En effet à quelques jours de la fermeture du dernier mercato estival, le coach argentin espérait récupérer encore 4 recrues, il en a eu une en la personne d’Amine Harit…

4 à 5 recrues étaient attendues par Sampaoli en fin de mercato estival 2021…

« Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J’espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/2021)