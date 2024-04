Mercato : L’OM veut blinder Balerdi, mais…

Léonardo Balerdi arrive à maturité et s’impose enfin comme un taulier de la défense cette saison. Le défenseur argentin dispose encore de deux ans de contrat, la direction de l’OM veut blinder son contrat…

L’Equipe propose un gros dossier sur l’OM ce vendredi, le média évoque la recherche d’un nouvel entraineur, mais fait aussi un point sur l’effectif du club. La priorité de la direction serait de conserver Leonardo Balerdi. « Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur de 25 ans s’est vu proposer récemment une prolongation de deux saisons, assortie d’une généreuse revalorisation salariale pour un joueur qui ne fait pas partie du top 10 des rémunérations marseillaises. »

Offre de prolongation de 2 ans avec belle revalorisation de salaire pour Balerdi

L’OM aimerait en faire un élément fort de son équipe la saison prochaine mais pour cela il faut renforcer son contrat. Le quotidien sportif explique la position de Balerdi : « si un gros club européen, comme l’Atlético de Madrid, se présente, il sera difficile pour l’OM de les retenir. Si c’est une formation de moindre envergure, le jeu semble un peu plus ouvert. »



Au micro de la chaine M6, Leonardo Balerdi a affiché son enthousiasme et son émotion après le match face à Benfica remporté 1-0, puis la qualification pour les demi-finales de Ligue Europa obtenue suite à une séance de tirs au but remportée 4-2 : « C’est l’un des plus beaux jours de ma carrière. Ce Vélodrome avec ces supporters, et il y a mon père et un ami là-bas, c’est magnifique ! Maintenant on a des choses à faire, j’espère qu’on va continuer sur ce chemin ! On peut aller au bout bien sûr. On a fait un match exceptionnel. Benfica était bien, c’est difficile de venir ici. Mais on a bien fait, avec les jeunes aussi. Ils ont fait des choses magnifiques aussi. Je pense qu’on peut rêver ».

Jean-Louis Gasset s’est exprimé après la qualification de l’OM face au Benfica au micro de RMC Sport: « Je l’ai dit il y a 48 heures, je suis venu pour des matchs comme ça. Connaissant la qualité de l’adversaire et vu notre équipe un peu handicapée, j’étais quand même inquiet avant le match. Mais les joueurs m’ont rassuré dans l’état d’esprit et le don de soi. Ça a été le scénario idéal, le suspense jusqu’au bout, les tirs au but et se qualifier pour une demi-finale de Coupe d’Europe devant notre public. C’est quelque chose de magique. Ce groupe a quand même de la moelle et il y a des guerriers. On ne le fait pas voir tout le temps, mais dans les grandes occasions ils sont là. C’est très fort pour moi. Le problème d’un entraîneur est que nous on pense toujours au lendemain. Mais on va savourer ce soir et demain on pensera au championnat. »