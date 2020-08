Mercato OM : Villas-Boas veut ce buteur convoité en Europe… en prêt ???

Après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille cherche encore un attaquant et un défenseur central. En ce qui concerne l’avant-centre, un « nouveau » nom vient de faire son apparition parmi les joueurs supposément ciblés par le club cet été…

Il s’agit d’Alfredo Morelos, attaquant colombien âgé de 24 ans évoluant aux Glasgow Rangers.

Une piste « neuve » pour ce mercato mais une piste qui avait déjà été évoquée à l’OM il y a quelques saisons (en 2018 et 2019)…

Selon le 10 Sport, les décideurs marseillais auraient entamé des discussions concrètes pour obtenir le prêt de Morelos. Problème, les Rangers de Steven Gerrard ne veulent pas entendre parler d’un prêt et souhaite un transfert sec.

La stat :

Devenu international colombien en 2018 (6 capes, 1 but), Morelos est très performant depuis son arrivée dans la capitale écossaise. Toutes compétitions confondues, il compte 79 buts et 31 passes décisives en 142 matches. Il est reparti sur des bases élevées cette saison avec deux buts et deux passes décisives en quatre rencontres lors de la saison 2020/21…

Brouille avec Gerrard ?

Annoncé à Lille, qui s’est finalement tourné vers Jonathan David, Alfredo Morelos n’a pas toujours été très impliqué ces dernières semaines aux Rangers. C’est en tout cas, l’avis de son coach, le légendaire Steven Gerrard, qui l’a déclaré publiquement et a même été jusqu’à écarter l’avant-centre colombien lors du dernier match de championnat…

Une faille dans laquelle l’OM peut s’engouffrer ?