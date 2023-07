Mercato : L’OM veut régler le dossier Ndiaye ce mercredi (un gros montant annoncé) ?

L’arrivée d’Iliman Ndiaye à Marseille semble bel et bien se rapprocher. L’OM pousserait pour que le deal soir rapidement validé par Sheffield…

Dans des propos relayé d’Alan Nixon, « Marseille pousse massivement pour signer Iliman Ndiaye dans les prochaines 24 heures. Sheffield United pourrait être contraint à contrecœur de vendre après une rupture des négociations contractuelles en raison de désaccords sur une clause de libération. Marseille espère signer Iliman Ndiaye pour environ 15 millions de livres sterling (17,5M€). Ndiaye était initialement prêt à rester à United, mais après une rupture des pourparlers, les Blades préféreraient obtenir de l’argent maintenant plutôt que de le perdre gratuitement l’été prochain. »

