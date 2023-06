Mercato : L’OM veut s’offrir un latéral gauche nigérian ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Selon le média portugais, Record, l’OM se serait renseigné auprès du FC Porto pour Zaidu Sanusi. Un latéral gauche nigérian de 27 ans.

L’OM suivrait de près le latéral du FC Porto, Zaidu Sanusi (27ans), selon le média portugais Record. Le latéral nigérian a disputé 31 matchs et a inscrit un but avec Porto, cette saison. Il est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club portugais et serait estimé à 8 millions d’euros.

Si son nom est familier à certains supporters marseillais, c’est sûrement parce que le Nigérian avait marqué contre l’OM en phases de poule de la Ligue des Champions, lors d’une défaite (0-2) face au FC Porto en 2020.

L’OM cherche deux latéraux gauches

Avec le départ probable de Kolasinač à l’Atalanta Bergame, l‘OM devrait chercher deux latéraux gauches pendant ce mercato estival. Zaidu Sanusi, si la piste se confirme, ne devrait donc pas être le seul défenseur gauche à signer à l’OM, cet été.