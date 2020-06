Mercato : L’OM veut toujours se faire prêter un jeune espoir du Bayern ?

Selon les informations du site Foot Mercato l’Olympique de Marseille penserait toujours à se faire prêter le jeune milieu de terrain du Bayern Michael Cuisance (20 ans).

Les sanctions du Fair Play Financiers sont tombées et l’OM est désormais assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club marseillais aura toutefois des moyens limités pour renforcer l’équipe de Villas-Boas. Il faudra ainsi flairer les bons coup et tenter de se faire prêter quelques joueurs pour limiter les dénpenses.

Selon les informations du site Foot Mercato l’Olympique de Marseille n’aurait ainsi pas abandonné l’idée de se faire prêter le milieu de terrain du Bayern Michael Cuisance (20 ans). L’international français U20 (13 sélections, 2 buts) est suivi par le club olympien depuis plusieurs mois. Son nom avait en effet déjà été évoqué en janvier dernier. Bordeaux et Metz seraient également intéressés par l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach.

Info : de plus en plus utilisé au Bayern, Michael Cuisance fait l’objet de vifs intérêts de Bordeaux, Metz et surtout l’OM qui rêvent de le récupérer en prêt. Le joueur attend d’avoir des garanties du Bayern avant de fixer sa décision pour son avenir https://t.co/1i0G2CsENG

