Mercato : L’OM veut vendre ces 3 joueurs cet été ?

L’Olympique de Marseille aurait tranché d’après les informations du journal L’Equipe : Trois joueurs devraient être vendus. Il s’agirait de Pape Gueye, Cengiz Ünder et Leonardo Balerdi.

Le journal L’Equipe a publié un gros article évoquant le mercato d’été de l’Olympique de Marseille qui se prépare déjà. Le quotidien sportif explique notamment que le club a tranché pour l’avenir de trois joueurs : Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi et Pape Gueye.

Ce dernier est prêté au FC Séville depuis cet hiver et pourrait y rester d’après des médias espagnols. Leonardo Balerdi sera mis sur la liste des transferts après qu’il ait refusé de partir à l’Ajax lors du mercato de janvier 2023. Pour Cengiz Ünder, même s’il performe depuis quelques semaines, il devrait également être mis en vente par l’Olympique de Marseille.

Balerdi me laisse un soupçon d’insatisfaction

Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono estime que Balerdi est en retard par rapport aux autres défenseurs marseillais. Il estime que Balerdi devra se montrer prudent dimanche à Lyon : « Ce sont les joueurs les plus aptes à sécuriser la défense marseillaise. Ce sont les meilleurs de l’effectif dans l’interception, les duels aériens, la vitesse de jeu, la relance … Ils sont complémentaires. Lorsqu’un joueur monte, l’autre couvre. Mbemba, Gigot et Kolasinac devraient terminer la saison dans le onze. Balerdi, c’est trop juste. Dimanche, on va jouer contre un renard des surfaces (Lacazette). La moindre erreur peut se payer cash. Les erreurs que Balerdi a pu faire par le passé, il ne faudra pas les faire contre Lyon, cela peut coûter très cher. »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christian Caminiti ne cacha pas sa déception sur l’apport de Balerdi dans le collectif marseillais « Il me laisse toujours un soupçon d’insatisfaction. Il y a toujours quelque chose qui flotte autour de lui. Il ne s’affirme pas. Il n’arrive pas à se montrer régulier. Les trois autres (Gigot, Kolasinac, Mbemba) ne sont pas exempt de tout reproches mais cela se voit beaucoup moins. On sent Balerdi beaucoup plus fragile. »