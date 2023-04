Mercato : L’OM vise très gros transfert avec Guendouzi !

Mattéo Guendouzi devrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. L’ancien lorientais pourrait effectuer son retour en Premier League avec un entraîneur qu’il connaît bien.

Le prochain mercato estival s’annonce mouvementé à Marseille. Les dernières périodes de recrutement ont été animées dans le sens des départs comme dans celui des arrivées et cet été ne devrait pas faire exception. Plusieurs joueurs devraient quitter le club. Les départs de Cengiz Under et Leonardo Balerdi sont notamment attendus. Si la vente des deux joueurs devrait permettre à Pablo Longoria de renflouer les caisses du club, Mattéo Guendouzi pourrait être la meilleure plus-value du mercato marseillais.

Guendouzi avec Emery à Aston Villa ?

Le départ de l’ancien lorientais est acté. Un an après avoir déboursé 12 millions d’euros à Arsenal pour s’attacher les services du milieu français, les dirigeants olympiens espèrent encaisser un gros chèque pour leur joueur. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025 et malgré un faible temps de jeu sur la deuxième partie de saison, Guendouzi a toujours la côte outre-Manche. Plusieurs équipes auraient déjà manifesté leurs intérêts pour l’international tricolore. Si West Ham et Newcastle ont les moyens de satisfaire les exigences marseillaise, Aston Villa est la destination la plus crédible. Dirigé par Unai Emery que Mattéo Guendouzi a côtoyé pendant une saison. à Arsenal, le club anglais pourrait rapidement passer à l’offensive. Actuellement 5ème de Premier League, les Vilains sont tout proche de décrocher une qualification européenne, ce qui pourrait définitivement convaincre le milieu marseillais de rallier Birmingham. De son côté l’OM vise un très gros transfert avec l’ancien joueur d’Arsenal, peut être même un montant record.

👉🏼Mattéo Guendouzi vit mal sa situation actuelle.

Il a eu une discussion avec Javier Ribalta en rentrant du déplacement à Lyon, où il a exprimé son mécontentement. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/4ACTJubiuV — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 27, 2023

Guendouzi ne serait même pas sur le banc d’Arsenal

Kevin Diaz (journaliste RMC) estime dans l’After Foot que Guendouzi manque de qualités techniques pour être titulaire dans un cador européen : « Selon moi, personne en France n’a pensé que Guendouzi serait le nouveau Patrick Vieira, ou qu’il deviendrait un milieu de classe internationale. C’est-à-dire être titulaire dans un top 16 de la Ligue des Champions. Mattéo Guendouzi a passé quelques années à Arsenal. Oui, il a été titulaire. Mais ce n’était pas dans la grande période d’Arsenal. Aujourd’hui quand tu vois par exemple que si on compare avec Arsenal de cette saison qui ne joue même pas la Ligue des Champions et qui se sont fait éliminer en Europa League, même s’ils font une saison exceptionnelle en Premier League, tu vois les milieux d’Arsenal. Guendouzi dans cette équipe, il ne serait même pas sur le banc. Les qualités de Guendouzi on les connaît. Oui c‘est quelqu’un qui a la grinta. Ce n’est pas un joueur technique, même si je ne dis pas qu’il est mauvais techniquement. Mais je pense que ce n’est pas sa qualité première. Au niveau mental, il a un très bon état d’esprit. Il ne lâche rien. C’est le genre de joueur que tu aimes avoir avec toi, mais pas contre toi. Il peut courir, il est au-dessus de la moyenne dans sa capacité à répéter les efforts. C’est un vrai joueur box to box. Mais je pense que pour le haut niveau il a une petite limite technique. Et c’est pour ça qu’il a notamment du mal à jouer derrière l’attaquant, parce que ce n’est pas du tout un numéro 10. C’est un 6 ou un 8.«