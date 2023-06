Mercato : L’OM y pensait ? L’ASSE s’est offert l’une des révélations de Ligue 2 !

L’ancien olympien Niels Nkounkou sort de six mois formidables en prêt avec Saint-Étienne, en Ligue 2. L’OM, en quête d’un nouveau latéral gauche, était intéressé par l’idée de rapatrier le natif de Pontoise mais il continuera finalement l’aventure avec l’ASSE qui a levé son option d’achat.

Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 19 matchs de Ligue 2, Niels Nkounkou, formé à l’OM, a excellé au poste de piston gauche à Saint-Étienne, cette saison. Arrivé à l’ASSE en prêt depuis Everton cet hiver, ses performances ont impressionné tous les observateurs y compris au sein de l‘Olympique de Marseille. Pablo Longoria est à la recherche d’un futur remplaçant pour Nuno Tavares qui ne sera pas conservé et le profil de Nkounkou était sur la short list de l‘OM pour ce mercato estival selon le média But Football. Était, car vraisemblablement, l’avenir du gaucher s’écrira loin de la cité phocéenne pour le moment…

Saint-Étienne ne lâche pas sa révélation

L’ASSE n’a pas laissé trop de place au doute, hier soir, les Verts ont annoncé qu’ils levaient l’option d’achat de Niels Nkounkou mais également celle de Mathieu Cafaro. Prêtés respectivement par Everton et le Standard de Liège. Les deux joueurs ont joué un rôle majeur dans le maintien du club en Ligue 2 et l’opportunité était trop belle pour les laisser partir. L’ancien joueur d’Everton et de Cardiff s’engage donc jusqu’en 2026 avec Saint-Étienne pour une somme comprise entre 2 et 3 millions d’euros, selon Transfermarkt.

✍️ L’AS Saint-Étienne a levé les options d’achat négociées dans les prêts de 𝗡𝗶𝗲𝗹𝘀 𝗡𝗸𝗼𝘂𝗻𝗸𝗼𝘂 et 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝗲𝘂 𝗖𝗮𝗳𝗮𝗿𝗼. Les joueurs sont respectivement liés avec les Verts jusqu’en 2026 et 2025 ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 1, 2023

Une bonne nouvelle pour Nkounkou qui va pouvoir continuer sa progression dans un climat serein et qui va enfin obtenir un peu de continuité, moins pour l’OM qui va devoir se tourner vers d’autres options pour le poste de latéral gauche.

Une porte pas totalement fermée

Peu de temps avant la levée de son option d’achat, dans une interview pour le magazine Onze Mondial, Niels Nkounkou a déclaré ceci en parlant de l’OM et de son avenir : « En montrant ce que je montre en L2, ça me donne envie de me jauger à l’échelon supérieur. Mais est-ce qu’il y a des clubs intéressés par mon profil ? On ne sait pas. C’est pour ça que je ne me prends pas la tête. Si Marseille cherche un latéral gauche, c’est bien pour eux (rires). Moi, je veux bien finir à Saint-Étienne, ensuite, on verra. »

Une déclaration énigmatique qui laisse la place au doute, peut-être que l’histoire entre Nkounkou et l‘OM n’est pas totalement terminée…