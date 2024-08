Mercato : Longoria et Benatia foncent finalement sur Wahi ! (première grosse offre, le joueur veut venir !)

Mercato OM : « Je mettrais 30-40M€ sur Wahi ! » – https://t.co/0u2fYlGMsN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2024

« Ce n’est pas parce qu’il n’a pas prouvé à Lens qu’il ne va pas prouver ici (Marseille) »

Récemment, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono évoqué le cas Wahi sur le plateau de notre talk show Débat Foot Marseille : « Pour moi très bon attaquant qui est dans le championnat de France à 30 millions ou entre 30 et 40 millions c’est Wahi ! Tu peux passer au travers d’une saison, 30 millions c’est un joueur qui a déjà connu le championnat de France qui a marqué des buts dans le championnat de France. Moi je serais plus sur un Wahi que sur un (Jonathan) David. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas prouvé à Lens qu’il ne va pas prouver ici (Marseille) » explique l’ancien joueur de l’OM.

