Mercato : Longoria ne lâche pas un jeune crack algérien !

Avec l’arrivée de Roberto de Zerbi, l’Olympique de Marseille va devoir remodeler en profondeur son effectif cet été durant le mercato. On peut s’attendre à un marché des transferts particulièrement animé du côté de Marseille. Dans le secteur offensif, Pablo Longoria tente de recruter un jeune talent Algérien Bachir Belloumi;

Le mercato de l’OM va rapidement s’accélérer. Le club olympien a annoncé un accord de principe avec le milieu de terrain international Canadien Ismael Koné (22 ans). Le défenseur Lillian Brassier devrait également signer prochainement un contrat de 5 ans avec Marseille. Les dirigeants marseillais travaillent toujours sur le dossier Bachir Belloumi. Les discussions se poursuivent avec Farense. On évoque un montant de transfert autour de 5-6 millions d’euros. Le jeune attaquant a fait de l’OM sa priorité et on peut imaginer que l’OM parvienne à trouver un accord dans les jours à venir.

Belloumi a beaucoup de talent, il y a un vrai coup à faire

Dans l’émission Débat Foot Marseille sur youtubeur supporter de l’OM RaphFootball a donné son sentiment sur la possible arrivée de Belloumi à l’OM : « C’est un joueur de 21 ans qui a été élu meilleur espoir du championnat portugais, Et meilleur joueur du championnat portugais du mois d’avril. Il était dans un club de milieu de tableau et on ne s’attendait pas à ce qu’il cartonne aussi vite il a gravi assez vite les échelons. C’est un pur ailier droit, un faux pied, un gaucher à la manière d’un Thauvin, Ünder. Il a une grosse frappe de balle, il aime percuter dribbler avec une bonne vision du jeu. Par contre il n’est pas passé par un centre de formation donc il a quelques lacunes notamment tactique dans les jeux sans ballon. Si ça se concrétise, il n’arrivera probablement pas avec un statut de titulaire indiscutable, on parle d’un prix entre cinq et six.Benfica et et l’Ajax sont également sur le joueur. De Zerbi saura le faire progresser. Belloumi, c’est un pari, mais il a beaucoup de talent, il y a un vrai coup à faire. c’est le fils d’une grande star algérienne, et la communauté algérienne n’attend que ça à Marseille. Ça fait 11 ans qu’il n’y a pas eu de joueur algérien à l’OM. »

