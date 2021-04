Mercato – Lopez : « La page OM est tournée »

Peu ou mal utilisé par André Villas-Boas, Maxime Lopez a quitté l’OM pour Sassuolo l’été dernier. Le milieu de terrain ne regrette pas son choix et se régale sur le terrain…

Prêté à Sassuolo, Maxime Lopez a atteint la barre des matches joués et sera automatiquement transféré au club italien pour un très faible montant estimé entre 1 et 3 M€. L’OM posséderait 30% sur la plus-value d’un futur transfert. Interrogé par l’Equipe, Maxime Lopez est heureux dans son nouveau club et a tourné la page…

J’allais me perdre. Pour moi, le bonheur est sur le terrain — Lopez

« Je me sens bien ici. La page OM est tournée. Ça m’a fait du bien de partir. C’est quand même un club à part. Regardez cette saison comment les joueurs ont été exposés, combien cela a été dur pour eux. J’ai passé quatre saisons en tant que professionnel à Marseille et j’ai l’impression d’en avoir fait dix. Évidemment au début, ça a été dur de quitter le club. Je m’y sentais comme à la maison. Les amis comme Bouba (Boubacar Kamara) me manquent. Mais je suis parti pour mon bonheur personnel. Je devais prendre mon envol. Je n’étais plus heureux car je ne jouais pas. J’allais me perdre. Pour moi, le bonheur est sur le terrain. » Maxime Lopez – source : L’Equipe (09/04/2021)