Mercato : « Luis Henrique c’est le pire brésilien qu’on ait eu à l’OM »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi avec l’ancien joueur de l’OM Manu Amoros. Un extrait consacré à Luis Henrique qui n’a visiblement pas convaincu l’ancien défenseur olympien.

Manu Amoros n’a pas fait dans la langue de bois lors de notre dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi soir. Il n’a en effet pas mâché ses mots au moment d’évoquer le niveau du jeune attaquant brésilien Luis Henrique arrivé à Marseille cet été. (A voir en video ci-dessus)

« Je m’excuse mais c’est quand même le meilleur brésilien qu’on ait pris quand même. Le peu qu’on l’a vu est ce qu’on a pu déceler quelque chose d’intéressant ? Il parait qu’il est costaud qu’il va vite, techniquement tu l’as vu ? il fait que des mauvais contrôles et tu l’as payé 8 millions d’euros. 0 ce prix dans les pays de l’est tu as des joueurs qui d’apporteront d’avantage que ce gamin là. C’est le plus mauvais brésilien qu’on ait pris, voilà ! Tu crois que si c’était une pépite brésilien il n’y aurait eu que Marseille ? Ce n’est pas un joueur qui deviendra bon. Il n’est pas fait pour l’Olympique de Marseille. » Manu Amoros – Source : Football Club de Marseille

