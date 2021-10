Mercato: Lyon s’attaque à une piste de l’OM

Le mercato estival de Pablo Longoria est globalement satisfaisant. Les recrues sont dans l’ensemble performantes sous les couleurs de l’OM. Pisté par le club marseillais cet été, Kerem Aktürkoğlu serait ciblé par deux clubs français…

Kerem Aktürkoğlu, âgé de seulement 22 ans, était annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival selon les informations de Fotomaç. En effet, d’après le média turc, Aktürkoğlu était très apprécié par Pablo Longoria, le président olympien aurait flashé sur le joueur. Finalement, il est resté à Galatasaray, avec qui il a affronté l’OM en Europa League au stade Vélodrome (0-0). Le board marseillais a finalement jeté son dévolu sur Konrad De la Fuente pour occuper la position d’ailier gauche. En revanche, un autre Turc s’est engagé sous les couleurs du club marseillais : Cengiz Ünder, auteur d’un super début de saison…

Lyon et Nantes sur le coup

A LIRE AUSSI : Des chroniques exclusives, des interviews, pas de pub… abonnez-vous à FCM !

Toujours selon le média turc, Lyon mais aussi Nantes auraient ciblés l’ailier gauche pour un futur recrutement l’hiver prochain. Il est lié jusqu’en 2024 avec l’écurie d’Istanbul et sa valeur est estimée à 6 millions d’euros par Transfermarkt.

On a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité — Aulas

Malgré le départ de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas n’est pas mécontent du recrutement lyonnais ! En effet, au micro de Prime Video, le président lyonnais s’est exprimé au sujet du mercato de son équipe et est très satisfait du travail de son nouveau coach.

A LIRE AUSSI : OM : L’hommage plein d’émotion et de sincérité de Jean-Michel Aulas à Bernard Tapie

« Cette année, on a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité mais tout en faisant en sorte de ne pas trop investir en terme de transferts. Il y a eu Shaqiri de l’ordre de 7 millions d’euros, mais il était annoncé à plus de 15 millions donc on a négocié. Et les autres opérations, comme Boateng ou Da Silva, ce sont des opérations tout à fait pertinentes. Et puis une Academy qui continue de fournir de manière excellente des jeunes joueurs. Il faut arriver à les intégrer, ne pas les brûler et Peter Bosz a réussi cette approche » Jean-Michel Aulas – Source : Prime Video (09/10/21)