Mercato : Lyon vise un défenseur plusieurs fois évoqué à l’OM ?

Cela fait des années que cela dure. Lyon et Marseille sont en concurrence sur les mêmes dossiers du mercato. Cela serait encore le cas concernant un défenseur central qui connait bien la Ligue 1…

Selon le média Score, le club lyonnais s’intéresserait à Aïssa Mandi. L’international algérien était plutôt annoncé du côté de l’OM lors des derniers mercatos. Le défenseur central de 30 ans avait l’avantage d’être libre l’été dernier à la fin de son contrat avec le Betis, il a finalement opté pour Villarreal ou il possède maintenant un contrat jusqu’en 2025. Lyon pourrait chercher à renforcer sa défense centrale car Boateng et Da Silva ne donnent donc pas satisfaction à Peter Bosz.

A lire : OM : Retour au cheval pour Eyraud ?

Lyon vise Mandi ?

Mandi n’est pas un titulaire à part entière cette saison, il a participé à 11 matches de Liga. Ce dernier connait bien la Ligue 1 pour avoir joué à Reims entre 2011 et 2016. Lyon pourrait tenter de se faire prêter le défenseur lors du prochain mercato estival…

Il avait quitté Reims pour le Betis Séville en 2016. L’international algérien, Aissa Mandi avait comparé l’énorme ambiance qui entoure le club andalou avec la ferveur à Marseille autour de l’OM.

Le Betis est un peu comparable à Marseille

« C’est un peu comparable à Marseille. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on a 50 000 abonnés ! C’est vraiment extraordinaire. Personne n’a ça en France. Ça parle tout le temps du Betis, notamment sur les réseaux sociaux. C’est un club historique du pays, avec une grande passion. Je m’en suis réellement rendu compte la saison dernière. Avant un derby face au FC Séville, on a fait un petit réveil le matin, et il devait y avoir entre 5 et 10 000 personnes présentes. C’était extraordinaire. » Aissa Mandi – France Football (2018)