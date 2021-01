Mercato : MacHardy est cash concernant l’avenir de Villas-Boas à l’OM !

Ce vendredi, André Villas-Boas a donné une interview à O’Jogo au Portugal. Pour Jonatan MacHardy, l’aventure va s’arrêter entre l’OM et le coach.

L’Olympique de Marseille et André Villas-Boas ne sont pas encore parvenu à un accord pour une prolongation du coach portguais.

l’aventure va s’arrêter à la fin de la saison. Et ce sera mieux pour les deux

Ce vendredi, l’actuel entraîneur marseillais a répondu aux questions d’O’Jogo, un média portugais. Il a notamment évoqué son avenir et la gestion du club par la direction. Selon Jonatan MacHardy, chroniqueur du RMC dans l’After, AVB va partir à l’issue de la saison.

« Pour le bien du club et de Villas-Boas, l’aventure va s’arrêter à la fin de la saison. Et ce sera mieux pour les deux parties vu comme les relations se tendent… Il ne faut pas pousser plus. On pourra dire qu’il a un bilan positif, négatif… C’est une autre question. Mais là je pense que l’aventure arrive à sa fin. » Jonatan MacHardy – Source : After sur RMC (01/01/21)