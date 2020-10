Mercato : Maehle ne mâche pas ses mots après son transfert raté vers l’OM !

Il aurait dû venir remplacer Bouna Sarr parti au Bayern, Joakim Maehle a finalement été retenu par Genk. Le latéral droit danois ne digère pas…

En conférence de presse mercredi, Pablo Longoria a été clair concernant le dossier Joakim Maehle : « On a cherché à ne pas être en difficulté pour la situation dans laquelle le club belge nous à mis dans le dernier moment, avec un changement de conditions après un accord. C’est la première fois que ça m’arrive dans le monde du foot. C’était particulier et je n’ai pas beaucoup aimé ce comportement, pour vous dire la vérité ». Un avis partagé par le principal intéressé, Joakim Maehle qui s’est confié au média danois B.T. Sport.

Ils m’ont menti, à moi et à ma famille en plein visage, je suis très déçu — Joakim Maehle

« Lorsque j’ai reçu l’appel du directeur sportif me disant que l’accord a échoué, je me suis assis sans voix. J’ai jeté le téléphone loin de moi. Je n’avait rien à dire. Je me suis senti piétiné. C’était dur de dormir. Le DS m’a dit qu’il n’y a pas eu d’accord car ils ont demandé un peu plus d’argent. Je suis très déçu. Vous pouvez également le sentir chez le directeur sportif de l’OM Pablo Longoria, si vous avez lu ce qu’il a dit, à quel point il a été déçu. Ils m’ont menti, à moi et à ma famille en plein visage, je suis très déçu. Ce que vous pouvez lire sur 12-13M€ est exact. Je ne connais pas les détails, mais je sais que Genk avait un bonus qui est venu du conseil d’administration à la dernière minute. »

Joakim Maehle – source : B.T. Sport (08/10/2020)