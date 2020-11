Mercato : Malgré une offre salariale plus élevée, il n’a pas choisi l’OM !

C’était une des cibles d’Andoni Zubizarreta lors du mercato 2019. L’OM était bien placé pour faire venir Marcus Thuram et lui avait fait une offre supérieur à son concurrent. Mais son père, Lilian a préféré l’Allemagne…

Convoqué en équipe de France par Didier Deschamps, Marcus Thuram a passé un cap depuis son arrivée à Mönchengladbach. Avant de faire signer Dario Benedetto cet été là, Andoni Zubizarreta avait comme priorité l’attaquant d’1m92 qui évolué à Guingamp. Interrogé par 20 Minutes, Bertrand Desplat, président de l’En Avant Guingamp a confié que la proposition salariale de l’OM était la meilleure mais que son père Lilian Thuram a privilégié le projet allemand pour son fils. Marcus a rejoint la Bundesliga pour 9M€…

l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach — Desplat

« Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach, mais Lilian a pensé – et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose – que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison. »

Bertrand Desplat – source : 220 Minutes (111/11/2020)

Comment Lilian Thuram a habilement guidé la carrière de son fils Marcus via @20minutesSport https://t.co/HMmzFg4VJM — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 11, 2020