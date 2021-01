Mercato : « Mandanda, l’OM, c’est chez lui, et pas ailleurs ! »

Très attaché au club, Steve Mandanda a récemment prolongé jusqu’à ce qu’il ait 39 ans. Les frères du gardien de but évoque son amour pour l’OM.

Depuis son arrivée en 2007, Steve Mandanda n’a quitté qu’une fois l‘Olympique de Marseille en 2016 pour rejoindre Crystal Palace. Après 10 rencontres de Premier League, il est rapidement revenu à Marseille dès le début de l’ère McCourt.

Récemment, il a prolongé jusqu’en 2024, soit jusqu’à 39 ans. Pour ses frères qui ont été questionné par Téléfoot, c’est comme une évidence : il va terminer sa carrière à Marseille.

« L’OM, c’est le club de son cœur. Il a passé tellement de temps là-bas, il s’y sent tellement bien, on sent que c’est chez lui, et pas ailleurs »

Over Mandanda sur l’attachement de son frère Steve à l’OM pic.twitter.com/OYzOB94h3j

— Téléfoot (@telefoot_TF1) January 10, 2021