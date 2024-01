Mercato : Marcelino prêt à jouer un sale coup à l’OM !

Après un début de saison marqué par une suspension d’une durée de 4 mois, Pape Gueye va devoir prendre une décision concernant son avenir. Les propositions de prolongation n’ont pas eu l’air de le convaincre et d’autres clubs point le bout de leur nez.

En fin de contrat en juin prochain, Pape Gueye constitue une belle opportunité de marché pour de nombreux clubs. Si la situation ne plaît pas vraiment à la direction marseillaise, le milieu ne semble pas déterminé à l’idée de prolonger son aventure à Marseille. En Espagne, on parle déjà d’un intérêt de Villarreal pour l’international sénégalais.

Gueye plairait beaucoup à Marcelino qui l’a bien connu en ce début de saison à l’OM. Le club espagnol, d’après OKfichajes, pourrait accélérer sur ce dossier afin de le boucler pour cet hiver. L’indemnité ne devrait pas être si intéressante que ça pour les Marseillais vu que son contrat se finit en juin 2024.

ℹ️ Selon les informations relayées par OK Fichajes 🗞️, Pape Gueye 🇸🇳 aurait une touche avec Villareal CF 🇪🇸. Des discussions pourraient rapidement être entamées entre l’#OM et le club espagnol pour un départ lors de ce #MercatOM. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/wMdKljfC7q — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) January 14, 2024

Longoria confirme le refus de prolonger de Gueye et parle d’un départ cet hiver !

#Longoria : « La situation de Pape Gueye est différente. On a proposé des offres de prolongation, au mois de décembre. Le joueur n’a pas donné suite. C’est forcément une possibilité qu’il parte cet hiver. On cherche la meilleure solution pour tout le monde » #MercatOM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 11, 2024

