Mercato : Même Grégory Schneider s’enflamme pour l’OM avec Rabiot !

Adrien Rabiot va s’engager avec l’Olympique de Marseille sous réserve du résultat de sa visite médicale. Pour Grégory Schneider c’est une recrue hors-norme.

L’ancien milieu de la Juventus, Adrien Rabiot va signer avec l’Olympique de Marseille, un coup XXL de la part du tandem Longoria-Benatia. Une recrue réussie en grande partie grâce au transfert de Jordan Veretout à l’OL. Grégory Schneider a fait l’éloge du milieu de terrain sur le plateau de l’Equipe du Soir. « C’est un destructeur de jeu exceptionnel, c’est un récupérateur exceptionnel, dans le jeu aérien il apporte énormément, avec les pieds il a une super technique, c’est un joueur rapide, c’est un joueur méchant. Il ne marque pas beaucoup mais c’est joueur qui coche un certain nombre de case de très très haut niveau. Il est vraiment très agressif, il est bon, il est rapide, il voit vite. », le journaliste continue sur les espoirs de l’OM de jouer le titre. « Je n’étais déjà pas loin de penser qu’ils étaient éligibles pour jouer le titre. Là avec Rabiot, t’avances un petit peu sur le chemin, et si vous regardez le banc. Quasi tous les postes sont doublés à part un ou deux, c’est un vestiaire où t’as 22 internationaux. T’as un entraîneur ambitieux, et à Marseille il ne faut pas grand-chose pour que ça parte. Donc déjà pour moi ils n’étaient pas très loin. », a-t-il déclaré.

