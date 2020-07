Extrait de l’émission l’Apéro Mercato ce jeudi sur Football CLub de Marseille au sujet de la signature du jeune milieu de terrain Pape Gueye. Nos intervenant donne ainsi sur lavis sur cette première recrue estivale du club marseillais.

Invité dans l’Apéro Mercato, Thierry Audibert, blogger sur FCM, a donné son avis sur la première recrue estival du Mercato de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye (21 ans)

« C’est un joueur que je connaissais de nom. Je savais que c’était une jeune « propect ». J’ai vu quelques vidéos et j’ai eu la bonne surprise de voir que c’était un profil intéressant, grand, vif et techniquement performant. Il a l’air bon sur le jeu long c’est vraiment quelqu’un qui m’intéresse, et qui a une grosse marge de progression . On ne l’a pas payé cher même s’il pourrait y avoir quelques problèmes juridiques. Même si on doit payer 3 millions d’euros au final cela reste très raisonnable compte tenu du potentiel qu’il semble avoir. Là on parle d’un jeune qui a déjà prouvé à un certain niveau, contrairement à ceux qu’on a fait signé du centre de formation. Ce la n’a rien avoir. » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (03/07/2020)

