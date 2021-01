Mercato : Milik explique ce qui l’a convaincu de signer à l’OM

Ce mardi, l’OM a convié la presse au centre RLD afin d’y présenter sa dernière recrue, Arek Milik. L’attaquant polonais a expliqué pourquoi il avait choisi l’OM.

Arek Milik a évoqué le pouvoir de conviction et la motivation affichée par Pablo Longoria et André Villas-Boas comme raison principale de sa venue à l’OM. L’attaquant polonais a aussi évoqué le stade, mais aussi la ville de Marseille.

André Villas-Boas, Pablo Longora, le Stade, les supporters et Marseille et son soleil ont convaincu Milik !

« Le coach me voulait, j’ai vu dans leurs yeux qu’ils (AVB et Longoria) me voulait vraiment et qu’il voulait un buteur… Je sais que l’équipe n’est pas bien en ce moment mais je le prend ça comme un challenge, je veux aider l’équipe à gagner des matches. Je connaissait le noms de joueurs, mais pas personnellement. Je connaissais le stade, les supporters, le coach. Jouer dans une ville superbe avec beaucoup de soleil, je voulais vraiment venir ici. » Arek Milik – source : Conférence de presse (26/01/2021)

